Нагадаємо, спалах коронавірусу виявили вихідними на заводі «Керамік» у Бережанах. Там COVID-19 одразу діагностували у дев’яти людей. А вчора хворобу підтвердили ще у десяти осіб. Інфекція поширилася і в родинах працівників заводу.

Виробництво на заводі «Керамік» зупинили, – повідомив голова райдержадміністрації Олег Захарків. Наразі епідеміологи визначають контактних осіб заражених COVID-19.

«Минулої доби було виявлено COVID-19 у членів сімей працівників заводу. Відтак комісією вирішено тимчасово призупинити виробничий процес за заводі ТЗОВ “Кераміка”; зобов’язати адміністрацію заводу провести ПЛР-тестування всіх працівників терміном до 2-х днів;

закладам харчування та торгівлі обмежити робочий час до 22:00 год».

Відтак у Бережанах посилюють контроль за виконанням протиепідемічних вимог. Загалом у районі підтверджено 31 випадок зараження коронавірусом, зареєстровано один летальний випадок.

Софія Романська