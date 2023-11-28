Через обрив контактної мережі у Тернополі тролейбуси курсують по-іншому

У зв’язку з обривом контактної мережі тимчасово не курсують тролейбуси через вул. Лесі Українки.

Про це повідомили у міські раді.

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами, що проводяться на контактній мережі, тимчасового не курсують тролейбуси через вул. Лесі Українки.

Зокрема, на час проведення ремонтних робіт тролейбуси №№ 1, 2, 5, 7, 11 курсуватимуть так:

№1 та №2 рухатимуться по просп. Степана Бандери до Збаразького повороту, розвертатимуться на кільці і назад;

№5 – з вул. 15 Квітня буде курсувати через просп. Степана Бандери;

№7 – з вул. 15 Квітня їхатиме до Збаразького повороту і назад;

№11 – курсуватиме по просп. Степана Бандери і до Збаразького повороту, а далі за визначеним маршрутом.

Громадян просять врахувати зміни та завчасно планувати свій маршрут.