У зв’язку з обривом контактної мережі тимчасово не курсують тролейбуси через вул. Лесі Українки.

Про це повідомили у міські раді.

У зв’язку з аварійно-ремонтними роботами, що проводяться на контактній мережі, тимчасового не курсують тролейбуси через вул. Лесі Українки. 

Зокрема, на час проведення ремонтних робіт тролейбуси  №№ 1, 2, 5, 7, 11 курсуватимуть так:

  • №1 та №2 рухатимуться по просп. Степана Бандери до Збаразького повороту, розвертатимуться на кільці і назад;
  • №5 – з вул. 15 Квітня буде курсувати через просп. Степана Бандери;
  • №7 – з вул. 15 Квітня їхатиме до Збаразького повороту і назад;
  • №11 – курсуватиме по просп. Степана Бандери і до Збаразького повороту, а далі за визначеним маршрутом.

Громадян просять врахувати зміни та завчасно планувати свій маршрут.