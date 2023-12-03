Негода на Тернопільщині спричинила небезпечні ситуації на дорогах.

2 грудня у селищі Велика Березовиця, селах Цебрів, Ковалівка та Пановичі в Тернопільському та Чортківському районах підрозділи ДСНС відбуксирували з ускладнених ділянок вантажівки з продуктами. Поблизу села Пановичі також здійснено буксирування рейсового автобуса «MERCEDES 814» сполученням «Підгайці – Івано-Франківськ», в якому перебувало 10 пасажирів.

У Вишгородку (Кременецький район) та Грабовці (Тернопільський район) рятувальники надали допомогу в буксируванні з кювету на тверде покриття 2-х легкових автомобілів, в яких перебували люди.

У селі Підгороднє рятувальники залучались до ліквідації наслідків ДТП, де травмувалася одна людина. А в селі Слобідка вони вирішили ситуацію, порізавши дерево, яке перекрило дорогу та ускладнювало рух автотранспорту.

Аби відновити безпеку на дорогах 2 грудня рятувальники залучили 8 одиниць техніки та 32 співробітників. Загалом, з початку ускладнення погодних умов, для надання допомоги з ліквідації наслідків негоди було залучено 21 одиницю техніки та 84 рятувальників.