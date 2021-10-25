У холодну пору відвідувачів благодійної їдальні, що діє при фонді “Карітас”, побільшало. На обід приходять не лише безхатьки, а й малозабезпечені мешканці міста. Для деяких з них гаряча їжа недоступна.

Тернополянка Таїсія Гук двічі на тиждень відвідує благодійну їдальню. Жінка каже, що забезпечити себе повноцінною їжею не може. “Пенсія мала, а продукти і ліки дорогі. Стараюся економити на всьому. Добре, що є можливість тут пообідати. Крім їжі, ми тут маємо підтримку і молитву, а це також дуже важливо”.

У благодійному фонді “Карітас” кажуть: з настанням холодів кількість відвідувачів «Благодійної їдальні» збільшується, серед них й ті, які не мають даху над головою. “Їм важче переживати холоди без гарячої їжі. Тому теплий обід – це фактично порятунок для них. На щастя, ми з кожним днем відчуваємо все більшу підтримку небайдужих людей. Дякуємо Вам, наші благодійники! Ваші добрі серця роблять цей світ кращим”.

Додамо, у Тернополі благодійна їдальня функціонує при фонді “Карітас” понад двадцять років поспіль. Підопічні закладу — люди з інвалідністю, малозабезпечені, безхатьки, одинокі жителі краю. Вони відвідують їдальню двічі на тиждень і отримують тут безкоштовні гарячі обіди.