Ще одна жахлива звістка сколихнула наше місто. Ангелом повертається додому воїн Микола Ірзайкін. Його життя обірвалося 9 лютого. Буквально за кілька днів, 20 лютого, йому мало б виповнитися 36 років.

Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Ми щиро співчуваємо родині та усім близьким Героя. Він назавжди залишиться у наших серцях мужнім захисником, який щиро любив Батьківщину. Вічна та світла пам’ять!”, – ідеться у дописі мера міста.

Разом з тим, у соцмережах знайомі чоловіка пишуть, що його мобілізували буквально кілька днів тому – 1 лютого 2024 року. І вже через дев’ять днів Миколи не стало.

“Сьогодні прийшла звістка, про загиблого ІРЗАЙКІНА МИКОЛУ (1988 р. н.), який працював на підприємстві Schreder в Тернополі.

Був мобілізований 1 лютого 2024 року (за 1-2 дня до того його «оповістили» на підприємстві і він сходив оновити дані). В той самий день йому дали тільки час зібрати речі. Наступного дня, 1 лютого, він вже був мобілізований.

Пройшло 9 ДНІВ З МОМЕНТУ МОБІЛІЗАЦІЇ, і сьогодні його оголосили загиблим!!!

ВИ ВЗАГАЛІ УЯВЛЯЄТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧИ НІ?!

Де навчання по 1,5-2 місяці?!

Де обіцянки не кидати зразу в бій НЕНАВЧЕНИХ?!”, – написала Ольга Бенедига.

“Микола мобілізований тільки 1 лютого, а вже повертається ангелом. В яких умовах проводять навчання? Хто буде відповідати, що гинуть найкращі?”, – запитує Олеся Демидась.

Окрім того, у соцмережах поширили фото оголошення, яке розміщене на підприємстві, де трудився Микола Ірзайкін. У ньому зазначено, що чоловік працював штампувальником і був мобілізований 1 лютого цього року.

Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям загиблого. Вічна і світла пам’ять…