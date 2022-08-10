Через аварію мешканці деяких будинків у Тернополі залишилися без гарячої води

Через аварію на колекторі теплових мереж частина будинків у Тернополі залишиться без гарячої води.

Як повідомили у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», в зв’язку із аварією на колекторі теплових мереж сьогодні, 10 липня, припинено гаряче водопостачання до Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 та багатоквартирних житлових будинків за адресами:

вул. Василя Симоненка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 16;

вул. 15 Квітня, 37, 39, 41, 43, 45;

бульв. Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4;

бульв. Дмитра Вишневецького, 2, 3, 4, 5, 7;

вул. Морозенка, 1, 3, 5, 7;

вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7, 10;

вул. Леся Курбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11;

сквер Богдана Лепкого, 8, 10.

Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності.

Завершити аварійно – відновлювальні роботи заплановано до 16:00 години 12 серпня.

Про усі зміни буде повідомлено додатково.