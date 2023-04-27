Жорстоке поводження з тваринами інкримінують працівники відділення поліції №3 (м. Теребовля) мешканці Тернопільського району. Жінка тяжко травмувала собаку.

Під час моніторингу соцмереж, поліцейські виявили на сторінці Фейсбук інформацію, опубліковану місцевою жителькою. Вона повідомила, що мешканка села Долина з невідомих причин травмувала свого собаку сокирою.

Під час перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. Як з’ясували поліцейські, тяжко поранену тварину забрали сусіди та відвезли до ветеринара. Наразі собака потребує подальшого лікування.

Власниця травмованої собаки свій жорстокий вчинок пояснити не змогла. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Досудове розслідування триває.