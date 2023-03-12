“Був взірцем мужності, мудрості і патріотизму”, – на Луганщині загинув наш земляк Михайло Бондарук

Жорстока війна забрала життя ще одного нашого земляка, захисника, світлої і сильної людини – Михайла Бондарука.

Бондарук Михайло Ілліч, 1983 року народження, проживав у селі Боложівка Шумської громади. Був солдатом, механіком – водієм. Загинув 1 березня в бою за нашу Батьківщину на Луганщині, проявивши стійкість та мужність.

“Михайло завжди був взірцем мужності, мудрості і патріотизму, достойно і з честю проходив усі життєві шляхи…

Глибокий сум і біль поселився у серцях кожного жителя громади…

Небеса забирають найкращих…

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним загиблого…

Вічна Пам’ять та шана Герою!”, – написав голова Шумської громади Вадим Боярський.

Про зустріч тіла Героя та чин поховання буде повідомлено додатково.