Був у брудному одязі, чим ображав людську гідність: на Тернопільщині судили студента

У Тернопільській області судили студента Зборівського коледжу, бо він був на вулиці в брудному одязі та нетверезий.

Про це йдеться у постанові Зборівського райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, хлопець 14 листопада 2022 року о 08.30 год. перебував в стані алкогольного сп`яніння (різкий запах алкоголю з порожнини рота, нестійка хода, почервоніння обличчя тощо) в м. Зборів по вул. Тернопільська. До того ж мав неохайний зовнішній вигляд, чим ображав людську гідність та вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.1 ст.178 КУпАП.

Хлопець провину визнав та розкаявся. Суд вирішив обмежитись доганою.