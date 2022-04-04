2 квітня героїчно загинув випускник кафедри податків та фіскальної політики Західноукраїнського національного університету, державний інспектор митного поста “Нові Яриловичі” Чернігівської митниці, патріот України Яцух Сергій Васильович.

“Університетська родина класичного університету Тернополя глибоко сумує з приводу відходу у Вічність Героя України, який з перших днів війни захищав Чернігів від ворога у лавах Збройних сил України. Життя 31-річного чоловіка обірвалось під мінометним обстрілом агресора.

Він був веселим, товариським, світлим, чуйним та відважним воїном, який віддав своє життя за нас з вами, за наше мирне майбутнє, за Україну”, – ідеться у повідомленні ВУЗу.

Вічна слава Герою!