Захищаючи Україну від загарбників за гинув випускник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Руслан Тимофей.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник навчального закладу Вадим Ластовицький.

“Великий сум та біль…

З0 квітня героїчно загинув Руслан Тимофей, випускник 37 групи військового коледжу, боєць 1 гірсько-штурмової роти.

Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму.

Герої не вмирають.

Руслан ми обов’язково за тебе помстимося.

Спочивай з Богом герой.

Вічна та світла пам’ять”, – повідомив керівник коледжу.

За інформацією ЗМІ, захисник загинув унаслідок мінно-вибухової травми. Сталося це на Харківщині.

Захисник був родом із Чернівецької області.

Вічна пам’ять і вічна слава Герою…