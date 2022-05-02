Захищаючи Україну від загарбників за гинув випускник Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Руслан Тимофей.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив керівник навчального закладу Вадим Ластовицький.
“Великий сум та біль…
З0 квітня героїчно загинув Руслан Тимофей, випускник 37 групи військового коледжу, боєць 1 гірсько-штурмової роти.
Руслану було всього 19 років. Він був прикладом відваги та героїзму.
Герої не вмирають.
Руслан ми обов’язково за тебе помстимося.
Спочивай з Богом герой.
Вічна та світла пам’ять”, – повідомив керівник коледжу.
За інформацією ЗМІ, захисник загинув унаслідок мінно-вибухової травми. Сталося це на Харківщині.
Захисник був родом із Чернівецької області.
Вічна пам’ять і вічна слава Герою…