Був позбавлений прав за п’яну їзду: затримали водія BMW, котрий скоїв смертельну аварію

Як ми повідомляли, одна людина загинула, а семеро отримали травми в аварії 11 лютого.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти-автотехніки Тернопільського НДЕКЦ МВС України.

“За попередньою інформацією, близько 11.45 на вул. Підволочиське шосе водій автомобіля BMW зіткнувся із попутним транспортним засобом та втік. У результаті удару «Renault» викинуло на смугу зустрічного руху, де воно врізалося в інше BMW”, – розповідає начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Олександр Марченко.

До лікарні потрапила водійка «Renault», а її пасажир 1978 року народження від отриманих травм загинув.

З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала й кермувальника та 5 пасажирів з іншого авто. Серед травмованих троє дітей – немовля та неповнолітні 8 й 15 років.

Винуватець ДТП – водій автомобіля марки BMW-220D втік з місця події. Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та працівниками Управління патрульної поліції розшукали втікача-порушника. Це – житель села Смиківці 1976 року народження.

У його помешканні під процесуальним керівництвом обласної прокуратури згідно з ухвалою Тернопільського міськрайонного суду слідчі провели обшук. Авто вилучили. Водій від проходження тесту на вміст алкоголю відмовився. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.

Як з’ясувалося, чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами. Затриманого уже двічі зупиняли патрульні за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.