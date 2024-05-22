“Був надійним товаришем, готовим завжди прийти на допомогу”: передчасно пішов з життя правоохоронець з Тернопільщини

Сьогодні, 22 травня, передчасно пішов із життя старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Чортківського райвідділу поліції, майор поліції Олександр Гуска.

Трагічну новину повідомили в обласному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

Олександр Гуска прийшов на службу в органи внутрішніх справ у 1999 році. Працював у підрозділах превенції та оперативному блоці поліції. Колеги поважали його як професіонала та порядну людину, він був надійним товаришем, готовим завжди прийти на допомогу.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра. Сумуємо разом з вами.

Світла пам’ять…”, – ідеться у зверненні колег.