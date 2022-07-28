Був монахом, загинув в Апостоловому: неймовірна історія життя снайпера з Тернопільщини

22 липня під час ракетного обстрілу армією РФ міста Апостолове, що на Дніпропетровщині, загинув ієромонах і військовослужбовець Роман Пеприк, який служив у монастирі на Прикарпатті.

Чоловік родом із Заліщиків Тернопільської області, повідомляють на сайті Заліщицької міської ради.

Як ідеться у дописі, Роман Пеприк народився 10 лютого 1992 року. Він був старшим солдатом і снайпером першої категорії відділення снайперів 129 окремого розвідувального батальйону.

На сайті Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ написали, що Роман “у ранньому віці прийняв чернечий постриг” (тоді отримав нове християнське ім’я — Пимен). Згодом чоловік добровольцем пішов захищати Україну в зоні ООС. Брав участь у боях на передовій.

“Після звільнення з військової служби монах Пимен став насельником монастиря святителя Нектарія Егінського у Хуторі Ясному. Там прийняв сан ієродиякона, а опісля — ієромонаха. Згодом продовжив служіння в одному з монастирів на Прикарпатті”, — йдеться у повідомленні.

26 липня у Спасо-Преображенській церкві чоловічого монастиря святителя Нектарія Егінського за загиблим воїном відправили літургію.

“Ієромонах Пимен був щирим воїном, відданим захисником своєї Батьківщини, старанним монахом, благоговійним священником, вірним братом і другом”, — написали на сайті Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ.

Джерело: Суспільне