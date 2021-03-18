На Тернопільщині у ДТП трагічно загинув відомий священослужитель, настоятель Хрестовоздвиженського храму села Монастирок, ієромонах Ярослав Глинський (о. Феодосій).

Про смерть священника повідомив Роман Домітрак, пише Файне місто.

“Отець Феодосій для багатьох жителів нашого краю був духовним лідером, наставником та еталоном високої моральності. Духівник, який завжди міг дати слушну пораду і який залишив осиротілою велику паству.

Розділяю смуток близьких та рідних. Нехай опіка Господня полегшить біль втрати найдорожчої для Вас людини, а наші молитви та щирі співчуття применшують родинне горе. Царство Вам Небесне Отче.”,- написав на власній сторінці у соцмережах Роман Домітрак.

За попередньою інформацією, ДТП трапилася близько 11:00 години неподалік села Глибочок Борщівської громади Чортківського району. Лоб у лоб зіткнулися бус та легківка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали троє людей. Ще одного чоловіка у результаті удару затисло в автівці. Аби його звільнити, знадобилася допомога рятувальників. Причину аварії встановить слідство.

Зазначимо, за двадцять років служіння отець Феодосій зумів зробити з села Монастирок відоме місце паломництва, до якого звідусіль з’їжджаються віряни.🔵

“Господь прикликає, а ми обираємо. Він завжди дає людині дві дороги – або йти праведною, або грішною. Не завжди ми маємо можливість це бачити, чути і відчувати, але у кожного бувають передчуття, що щось твоє. Завжди зверху є рука Божа, яка веде людину, її життям, керує нею. Якщо щось добре – Господь допускає, а якщо зле – від того відвертає”, – був переконаний отець Феодосій.