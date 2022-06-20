Було три ракетні удари: тернопільські рятувальники повідомили про важку втрату

18-го червня у Дніпропетровській області одразу три ракетні удари агресор наніс по Новомосковському району. Влучив у нафтобазу.

Вчора вранці, під час ліквідації пожежі на нафтобазі, внаслідок вибуху резервуару загинув молодший сержант служби цивільного захисту Ярослав Миколайович Мірошник.

З серпня 2021 року Ярослав працював водієм 31-ої державної пожежно-рятувальної частини 11-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Рятувальники Тернопільщини висловлюють щирі співчуття родині та колегам.

“Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, проте світлі спогади завжди будуть сильнішими за смерть…”, – ідеться у зверненні управління ДСНС Тернопільщини.

Вічна пам’ять Герою-рятувальнику.