Було лише 24 роки: у боях на Луганщині загинув тернополянин

Захищаючи Україну, на Луганщині поблизу Северодонецька загинув тернополянин Роман Стецюк. Роману було 24 роки

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Мужній воїн, Герой України віддав своє молоде життя за перемогу України, захищаючи рідну землю, дорогих людей, свою країну від нанависного і підлого ворога. Ми ніколи не забудемо московській орді жодного полеглого воїна, жодного невинно вбитого українця.

Схиляємо голови перед усіма батьками, які народили та виховали справжніх героїв, які сьогодні боронять Україну. Розділяємо Ваш біль… Ваші сини – назавжди у наших серцях.

Джерело: 0352.ua