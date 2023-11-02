Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо 58-річного жителя Тернополя, який позбавив життя свого дядька. Подія трапилася у травні 2023 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого племінник кілька разів руками та ногами вдарив свого дядька в різні частини тіла. Травми виявилися несумісними з життям.

Свідком інциденту став сусід потерпілого, який викликав на місце події поліцію та швидку. Медики констатували смерть пенсіонера, а його родича працівники поліції затримали відповідно до статті 208 КПК. 58-річному тернополянину оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

На даний час досудове розслідування завершено. За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.