Будуть судити тернополянина, котрий обіцяв за 7200 доларів перевезти ухилянта через кордон

Судитимуть тернополянина, що отримав 7 200 доларів США за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернополя, обвинуваченого в отриманні 7 200 доларів США неправомірної вигоди за організацію та сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець обласного центру отримав вищевказану суму від військовозобов’язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та можливість переправлення останнього у автомобілі через державний кордон України у пункті пропуску з Республікою Молдова.

Правоохоронці задокументували одержання ним грошей у м. Тернополі від «ухилянта».

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.