Будуть судити тернополянина, котрий намагався переправити за кордон комплектуючі до літаків

Слідчі Управління СБУ в Тернопільській області встановили, що 30-річний житель обласного центру без відповідного дозволу відправив у Республіку Польща через можливості однієї із служб доставки 2 авіаційних годинники.

Незаконне переправлення комплектуючих зловмисник здійснював чітко розуміючи, що годинники з підвищеними технічними вимогами можуть переміщуватись через кордон лише за наявності спецдозволу Державної служби експортного контролю України.

Відправник авіаційного обладнання обвинувачується за ст. 333 «Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.

Матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області