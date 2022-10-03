Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно псевдоволонтера, який продавав військову амуніцію, ввезену в Україну як гуманітарну допомогу. Обвинувальний акт направлено до суду.

Мешканець Тернополя ввозив в Україну бронежилети та шоломи. Амуніцію на пожертви не байдужих громадян за кордоном купував його брат.

Прикриваючись документами від місцевого благодійного фонду, бронежилети і шоломи ввозили в Україну як гуманітарну допомогу. Однак амуніція потрапляла не до благодійної організації, а на приватний склад, звідки її потім продавали.

24 червня організатора незаконної схеми затримали під час реалізації 49 бронежилетів вартістю понад 780 тисяч гривень. Вилучену амуніцію передали на потреби ЗСУ.

Псевдоволонтера обвинувачують у продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.