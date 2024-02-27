Через смертельну ДТП на Тернопільщині судитимуть правоохоронця. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції м. Бучач Чортківського районного відділу поліції. Правоохоронця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, вранці 12 серпня 2023 року працівник поліції кермував автомобілем ВАЗ-2109. На вулиці Галицькій він намагався обігнати мопед, водій якого повертав ліворуч, і допустив зіткнення. За даними експертизи, швидкість автомобіля, що рухався в межах населеного пункту, була не меншою 80 км/год.

Внаслідок аварії водій мопеда отримав тілесні ушкодження, від яких того ж дня помер у лікарні.

Розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР у місті Львові.