Будуть судити підприємця і його пособників, котрі спалили автомобілі колишніх бізнес-партнерів

Судитимуть організовану групу осіб, котрі підпалили три автомобілі колишніх бізнес-партнерів.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно організованої групи з 4 осіб, які умисно знищили майно колишніх бізнес-партнерів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що один із обвинувачених разом з потерпілими мали спільний бізнес – готельний комплекс у м. Тернополі, але в процесі спільної діяльності між ними виникли розбіжності у бізнесових питаннях. Вважаючи дієвими злочинні методи впливу, бізнесмен створив групу для пошкодження майна колишніх бізнес-партнерів. До вчинення протиправних дій організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня – грудня 2022 року умисно вчинили підпали елітних автомобілів марки Mercedes-Benz E220D, BMW X5 та Mercedes-Benz GLA 250, що належать потерпілим та їх близькому оточенню.

З метою забезпечення відшкодування шкоди потерпілим на майно організатора підпалів накладено арешт на суму 35 млн грн.

Завершено досудове розслідування, яке здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.