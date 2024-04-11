Будуть судити двох ділків, котрі обіцяли за 12 тисяч доларів зробити ухилянта “непридатним” для служби

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, які сприяли військовозобов’язаному в незаконному перетині державного кордону України.

Їм також інкримінують пособництво у підробленні офіційного документа, який видається установою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, киянин та тернополянин запропонували військовозобов’язаному місцевому мешканцю організувати виготовлення військово-облікового документа для безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість цієї послуги вони оцінили у 12 300 доларів США. Правоохоронці задокументували факти отримання обвинуваченими частини раніше обумовленої суми та передачі військовозобов’язаному довідки військово-лікарської комісії й тимчасового посвідчення, виданого на його ім’я, з відміткою про непридатність до військової служби.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.