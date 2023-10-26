Будуть судити ділка, котрий обіцяв за дві тисячі доларів зробити чоловіка непридатним до військової служби

Судитимуть жителя Тернопільщини, який отримав 2 тис. доларів США за вплив на рішення членів ВЛК про непридатність до служби у війську.

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Теребовлянської громади, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення членами військово-лікарської комісії (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, обвинувачений отримав 2 тис доларів США від місцевого жителя за вплив на рішення членів військово-лікарської комісії про визнання його тимчасово не придатним до військової служби.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.