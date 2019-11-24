Новий теплохід і зовсім інший маршрут.

До Тернополя привезли теплохід “Сігма”. Курсуватиме він від центрального причалу до Пронятина, повідомляє Т1 Новини.

Купили його в Запоріжжі. В експлуатації він був пів століття, але за “Сігмою” регулярно доглядали, тому теплохід у гарному стані. До Тернополя обновку привезли без ходової рубки, її встановлять, але висота її буде такою, щоб легко проходити під мостом, що поблизу «Водної арени «Тернопіль».

Розробили і новий маршрут. Капітаном теплохода є Віталій Стасюк. У плавання “Сігма” вийде навесні наступного року.

Водою до Пронятина: на тернопільському ставі курсуватиме новий теплохід "Сігма"

Водою до Пронятина: на тернопільському ставі курсуватиме новий теплохід "Сігма"Новий теплохід і зовсім інший маршрут. До Тернополя привезли теплохід "Сігма". Курсуватиме він від центрального причалу до Пронятина. Купили його в Запоріжжі. В експлуатації він був пів століття, але за "Сігмою" регулярно доглядали, тому теплохід у гарному стані. До Тернополя обновку привезли без ходової рубки, її встановлять, але висота її буде такою, щоб легко проходити під мостом, що поблизу «Водної арени «Тернопіль». Розробили і новий маршрут. Капітаном теплохода є Віталій Стасюк. У плавання "Сігма" вийде навесні наступного року.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Пʼятниця, 22 листопада 2019 р.