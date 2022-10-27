Днями, жителів Тернопільщини шокувала дитини, коли дорослий чоловік, переселенець, батько трьох дітей, у Почаєві, руками та ногами побив 12-річного велосипедиста.

Злочин вдалося зафіксувати на камеру відеоспостереження. Правоохоронцям чоловік пояснив, що 12-річний хлопчик велосипедом зачепив його дитину, тому і стався конфлікт.

Натомість вчора, 26 жовтня, у поліції розповіли про перебіг даної справи, пишуть Тернополяни.

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“На жаль стався такий досить неприємний інцидент – дорослий мужчина побив дитину, була ситуація коли хлопчик, їдучи на велосипеді зачепив іншого хлопчика, і батько цього хлопчика, якого зачепили, побив велосипедиста. Велосипедисту – 12 років. Побиття досить жорстоке. Слава Богу, тілесні ушкодження не є суттєвими, хоча ми по відео бачимо, що дитина була досить в такому важкому стані після побиття. На сьогодні порушено кримінальне провадження – зафіксовано тілесні ушкодження – це легкі тілесні ушкодження – підозра готова. Буде оголошена підозра винній особі і буде винний чоловік приягнутий до кримінальної відповідальності, – розповів про хід розслідування справи Олександр Богомол, начальник поліції Тернопільщини. – Однозначно нікого бити не можна, в незалежності, що сталося, якщо би навіть велосипедист зачепив твою дитину ти повинен це зупинити – викликати поліцію, зафіксувати цей факт, зафіксувати тілесні ушкодження своєї дитини, але ні в якому разі не протягувати руки до дитини. Я надіюся, що цей випадок буде для всіх уроком, адже усі ми зараз живемо у важкому стресі, від цього не сховаєшся, йдуть військові дії, і так багато проблемних питань є навколо, треба бути стриманими, щоб не допускати таких речей.

За словами Олександра Богомола, в даному випадку об’єктивне розслідування уже проведено, найближчим часом воно буде завершено.

“Тут нікуди від того не дінегся, провину однозначно визнано, тому що є відео, а на відео видно усі об’єктивні обставини події, – відзначив правоохоронець.

Детальніше у відео Тернопіль 1.