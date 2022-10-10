Відомий шоумен і волонтер з Тернопільщини Сергій Притула та громадський діяч, політв’язень і журналіст Сергій Стерненко оголосили новий збір коштів.

Цього разу українці можуть долучитися до закупівлі дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.

Як зазначив на своїй сторінці у соцмережі наш земляк Сергій Притула, до такого кроку його спонукали сьогоднішні масовані ракетні обстріли України.

“Друзі, збираємо на помсту!!!

Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи.

РОЗПОЧИНАЄМО ВЖЕ!!!

Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.

Буде бавовна. Буде боляче.

Чим більше зберемо, тим більше їх буде!!!

ПриватБанк: https://www.liqpay.ua/api/3/checkout?data=eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJhY3Rpb24iOiJwYXlkb25hdGUiLCJhbW91bnQiOjUsImN1cnJlbmN5IjoiVUFIIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiLQkdC70LDQs9C+0LTRltC50L3QuNC5INCx0LXQt9C/0L7QstC+0YDQvtGC0L3QuNC5INCy0L3QtdGB0L7QuiDQvdCwIFwi0JHQsNCy0L7QstC90YNcIiIsInB1YmxpY19rZXkiOiJpMjI2OTc1Mzc4MzYiLCJsYW5ndWFnZSI6InVrIn0=&signature=IpB66PePfVY/Wi0OrusshWz8cA4=

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2vPxZALuVz

IBAN: UA173052990000026008046715893

PayPal:

serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

Сергій теж збирає на банку, потім складемо докупи.

Буде помста, будуть горіти!!!!

Репост!!!”

ДОЛУЧАЙТЕСЯ!