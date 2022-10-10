Відомий шоумен і волонтер з Тернопільщини Сергій Притула та громадський діяч, політв’язень і журналіст Сергій Стерненко оголосили новий збір коштів.
Цього разу українці можуть долучитися до закупівлі дронів-камікадзе RAM ІІ UAV.
Як зазначив на своїй сторінці у соцмережі наш земляк Сергій Притула, до такого кроку його спонукали сьогоднішні масовані ракетні обстріли України.
“Друзі, збираємо на помсту!!!
Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи.
РОЗПОЧИНАЄМО ВЖЕ!!!
Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV.
Буде бавовна. Буде боляче.
Чим більше зберемо, тим більше їх буде!!!
ПриватБанк: https://www.liqpay.ua/api/3/checkout?data=eyJ2ZXJzaW9uIjozLCJhY3Rpb24iOiJwYXlkb25hdGUiLCJhbW91bnQiOjUsImN1cnJlbmN5IjoiVUFIIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiLQkdC70LDQs9C+0LTRltC50L3QuNC5INCx0LXQt9C/0L7QstC+0YDQvtGC0L3QuNC5INCy0L3QtdGB0L7QuiDQvdCwIFwi0JHQsNCy0L7QstC90YNcIiIsInB1YmxpY19rZXkiOiJpMjI2OTc1Mzc4MzYiLCJsYW5ndWFnZSI6InVrIn0=&signature=IpB66PePfVY/Wi0OrusshWz8cA4=
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/2vPxZALuVz
IBAN: UA173052990000026008046715893
PayPal:
serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Сергій теж збирає на банку, потім складемо докупи.
Буде помста, будуть горіти!!!!
Репост!!!”
ДОЛУЧАЙТЕСЯ!