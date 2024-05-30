Брат і сестра поцупили у чоловіка в лікарні 250 тисяч гривень

Зловмисники отримали доступ до банківського рахунку потерпілого та привласнили його гроші.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції за допомогою звернувся житель Вінницької області, який на даний час проходить лікування в одному із медзакладів Тернополя. Чоловік розповів, що у нього з банківської картки незаконно списали понад 250 тисяч гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого. Ними виявилося двоє мешканців Хмельницької області – раніше судима 28-річна жінка та її 17-річний брат.

Як з’ясували поліцейські, зловмисники напередодні познайомилися з потерпілим у лікарні. Під час спілкування їм вдалося дізнатися конфіденційні дані банківської картки вінничанина. Отримавши доступ до його рахунку, вони розраховувалися карткою у магазинах – придбали дорогі гаджети, техніку та одяг. Поліцейські виучили у них речові докази.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 5 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів.