Зловмисники отримали доступ до банківського рахунку потерпілого та привласнили його гроші.
До співробітників Тернопільського районного управління поліції за допомогою звернувся житель Вінницької області, який на даний час проходить лікування в одному із медзакладів Тернополя. Чоловік розповів, що у нього з банківської картки незаконно списали понад 250 тисяч гривень.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого. Ними виявилося двоє мешканців Хмельницької області – раніше судима 28-річна жінка та її 17-річний брат.
Як з’ясували поліцейські, зловмисники напередодні познайомилися з потерпілим у лікарні. Під час спілкування їм вдалося дізнатися конфіденційні дані банківської картки вінничанина. Отримавши доступ до його рахунку, вони розраховувалися карткою у магазинах – придбали дорогі гаджети, техніку та одяг. Поліцейські виучили у них речові докази.
За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 5 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.
Оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до вчинення аналогічних злочинів.