Зловмисників під час нічної риболовлі виявили дільничні офіцери борщівської поліції.

На річці Дністер, в районі заповідника Дністровський каньйон, близько опівночі 13 вересня поліцейські виявили двох осіб, які здійснювали незаконний вилов риби. Браконьєрським промислом займалися жителі села Устя, 1996 та 1997 років народження.

Під час огляду плавзасобу поліцейські виявили чималий улов, в тому числі і червонокнижну рибу. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу – незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотної шкоди. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.