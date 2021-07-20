Затяжна злива накоїла біди на Тернопільщині. Так, у Коропці потоки брудної води неслися через подвір’я і дороги, залишаючи намул і сміття.

Фото та відео наслідків стихії опублікував на сторінці Коропець-Інфо Дмитро Данчук.

У коментарях люди зазначають, що причиною цього є маосва вирубка дерев.

“Нічого дивного,нещодавно побувала в селі Садовому ,сказати ,що була шокована нічого не сказати. На протязі дня побачила скільки техніки для рубки лісу, скільки ще в житі не бачила. Тільки за один день там проїжали 4 бензовози, ШОК. Вирубка лісу очивидено там шалена”, – написала Ліля Бабій.