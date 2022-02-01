“Божа кара чи людська безвідповідальність?”: у Тернополі горіло приміщення ЦУМу. ФОТО, ВІДЕО

Вчора увечері сталася пожежа у приміщенні центрального універмагу Тернополя.

Фото та відео з місця події оприлюднив у Фейсбуці Микола Сивирин.

“Божа кара чи людська безвідповідальність? Майбутній заголовок сьогоднішньої нічної події. Горить підвальне приміщення торгівельного комплексу «ЦУМ» в Тернополі . До приходу комуняк на цьому місці стояв Парафіяльний костел Божої Неустанної Помочі”, – написав тернополянин.

За інформацією ДСНС, пожежа сталася близько 23-ї години.

“Підрозділами Тернопільського гарнізону, спільно зі співробітниками оперативно-координаційного центру Головного управління ліквідована пожежа в підсобному приміщенні, в підвалі торгового комплексу на бульварі Шевченка, 12 в м. Тернопіль. Під час гасіння врятовано 1 будівлю. Вогнем знищено сушильну та пральну машину, а також облицювання стелі підсобного приміщення на загальній площі 4 м.кв, пошкоджено пральну машину”, – повідомили рятувальники.