Вчора увечері сталася пожежа у приміщенні центрального універмагу Тернополя.
Фото та відео з місця події оприлюднив у Фейсбуці Микола Сивирин.
“Божа кара чи людська безвідповідальність? Майбутній заголовок сьогоднішньої нічної події. Горить підвальне приміщення торгівельного комплексу «ЦУМ» в Тернополі . До приходу комуняк на цьому місці стояв Парафіяльний костел Божої Неустанної Помочі”, – написав тернополянин.
За інформацією ДСНС, пожежа сталася близько 23-ї години.
“Підрозділами Тернопільського гарнізону, спільно зі співробітниками оперативно-координаційного центру Головного управління ліквідована пожежа в підсобному приміщенні, в підвалі торгового комплексу на бульварі Шевченка, 12 в м. Тернопіль. Під час гасіння врятовано 1 будівлю. Вогнем знищено сушильну та пральну машину, а також облицювання стелі підсобного приміщення на загальній площі 4 м.кв, пошкоджено пральну машину”, – повідомили рятувальники.
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