Тріщинки та сухість губ можуть зіпсувати не лише ідеальний мейкап, але й настрій, завдавши чималого дискомфорту. Ситуація знайома: кожна людина бодай раз у житті стикається з їх лущенням.

Облизувала їх надворі? Може, взимку, ще й на вітрі? А чи п’єш ти достатню кількість води? Розберімось і визначимо, від чого сохнуть губи саме в тебе. Виправити становище зовсім не складно, якщо знати першопричину такого явища.

Чому уста твої сухі

Твої губки – мало не найделікатніша зона обличчя. Шкіра на них тонка, вона не має сальних залоз – природного механізму захисту, тому вимагає детальної уваги та піклування. Серед найрозповсюдженіших причин сухості можна визначити такі:

Несприятлива погода. Агресивний склад косметики. Зневоднення організму. Нестача вітамінів і деякі захворювання.

Го по списку в пошуках істини та рішень проблеми!

У природи немає поганої погоди. Чи все-таки є?

Через особливості будови наші губи втрачають вологу в десять разів швидше, ніж шкіра на інших ділянках тіла. Надворі сонячно – ультрафіолет сприяє втраті рідини. Спекотно й вітряно – прекрасні умови для нових тріщинок! Морозець – судини звужуються, і циркуляція крові сповільнюється, а кров – це те єдине, що зігріває наші вуста природним шляхом (крім поцілунків, звісно). Отже, можна легко дійти висновку, що найкращі друзі дівчат – це зовсім не діаманти, як співала відома попгрупа «ВІА Гра», а якісні бальзами й гігієнічні помади. До речі, про них.

Твій секрет краси

Наша шкіра може дуже непередбачувано реагувати на косметику, якою ми користуємось. Помади, бальзами, пінки й гелі для вмивання, масочки та патчі – все це може викликати алергію, яка стане причиною сухості й дискомфорту. Ось список найрозповсюдженіших алергенів, що зустрічаються в косметиці доволі часто:

ментол;

оксібензон;

камфорна олія;

фенол;

м’ята, кориця, цитрусові та інші ароматизатори.

На жаль, дізнатись, який точно компонент не підходить саме твоїм губкам, можливо тільки методом проб і спостережень. У будь-якій незрозумілій ситуації дій рішуче: якщо бальзам чи помада викликають сухість, тріщини, свербіж, місце таким засобам не у твоїй косметичці, а в найближчому контейнері для сміття.

На чисту воду

Нестача рідини в організмі також може бути причиною сухості губ. Лікарі стверджують, що людина, окрім чаю, кави та інших напоїв, повинна пити достатню кількість води.

Добова норма в кожного різна, адже вона залежить від маси тіла. Та визначити її неймовірно просто: 30–40 мл на один кг ваги. Візьми середнє значення, помнож на свою вагу й отримай у результаті добову норму.

А ще лови лайфхак: щоб контролювати кількість випитої рідини, пий із пляшки, яка стоятиме на видному місці й нагадуватиме про регулярність цієї дії. Дуже скоро ти помітиш позитивні зміни не тільки на губах, але й на стані волосся, шкірі обличчя та самопочутті загалом.

Коли причина всередині

Поява тріщинок на устах так само може вказувати на дисбаланс вітамінів та мінералів в організмі. Частенько сухість є ознакою нестачі вітамінів групи В та заліза. Таку проблему вирішить збалансоване харчування – спробуй вживати більше цільнозернових і молочних продуктів, м’яса та зелені, яєць і рослинних олій.

Зараз пообіцяй не лякатись, але сухі губи можуть сигналізувати про деякі хвороби у твоєму організмі:

гастрит;

захворювання щитоподібної залози;

карієс і пародонтоз;

екзема, псоріаз та інші дерматологічні хвороби.

Не злякалась? І правильно! Постановку діагнозів варто залишити лікарям, а ти можеш спробувати топ-5 народних методів, які справді дають результат:

Масаж, щоб покращити кровообіг. Медові маски. Мед має антибактеріальні властивості, чудово зволожує та загоює тріщинки. Алое віра – маст-хев будь-якої косметички. Гель алое прекрасно живить шкіру. Вітамін Е. Просто додай капсулу в бальзам для губ і насолоджуйся результатом. Цукровий скраб. Запобігає мікротравмам та покращує синтез колагену.

Оскільки зона губ вкрай чутлива й ніжна, варто вибирати бальзами та помади тільки високої якості, які, до речі, завжди можна знайти на полицях мультимаркету Аврора. А також там на тебе чекають ще багато інших засобів, аби твої уста виглядали якнайкраще. Окремо варто зазначити, що не варто кусати й облизувати губи, особливо на вітрі чи морозі, адже слина швидко випаровується, і от тобі маєш – твої уста ще сухіші, ніж були до цього. Зволоження, живлення та захист – ось три кити твоїх гарних і спокусливих губок.