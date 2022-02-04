Побути другом на годину. Таку послугу пропонує бережанець Андрій Винник.

Чоловік каже, помітив брак спілкування. І це проблема не конкретної людини, сім’ї, міста чи країни. Це проблема суспільства, яку він власним прикладом і силами почав вирішувати, ідеться в сюжеті Т1 Новин.

Вислухати і підтримати розмовою може кожен. І зазвичай, каже Андрій, людям легше виговоритися незнайомцеві. Він і пропонує провести разом час за розмовою. Зізнається, наважуватися спершу було важко і співрозмовникам, і йому. Зрештою, розмова завжди щира і невимушена, каже Андрій. Побути другом на годину він пропонує незнайомим людям вже близько року. За цей час має постійних співрозмовників. І лише нещодавно чоловік наважився такі свої послуги продавати. На зустрічах він не лише слухає, а й старається допомогти вирішити проблему.

Що думає про послуги Андрія Винника психологиня Наталія Гаєвська — дивіться в сюжеті.