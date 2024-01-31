Боявся, що без підготовки потрапить на фронт: суд виніс вирок ухилянту з Тернопільщини

У Тернопільській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте рік уникав мобілізації. На суді він пояснив, що боявся, що без військової підготовки потрапить на фронт.

Про це йдеться у вироку Козівського районного суду Тернопільської області, передає Вголос.

За даними суду, чоловіка у березні 2022 року визнали придатним до служби у ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав «бойову повістку» та повинен був прийти до ТЦК і СП, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що злякався, що «його без жодного досвіду поводження зі зброєю та відсутністю військової підготовки розподілять безпосередньо в зону ведення активних бойових дій».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.