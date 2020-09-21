Благодійна їдальня у Тернополі розширює потужності. Оскільки в обласному центрі під час епідемії коронавірусу побільшало людей, які потребують допомоги з харчуванням.

У Тернополі благодійна їдальня функціонує при фонді “Карітас” понад двадцять років поспіль. Підопічні закладу — люди з інвалідністю, малозабезпечені, безхатьки, одинокі жителі краю. Вони відвідують їдальню двічі на тиждень і отримують тут безкоштовні гарячі обіди. Як розповів директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук, під час пандемії коронавірусу відвідувачів благодійної їдальні побільшало. Відтак волонтери закладу розширюють потужності.

“У зв’язку з поширенням пандемії COVID 19 вразливі верстви населення опинились ще в більшій скруті. Люди, які потребують допомоги, приходять на обід до “Карітасу” двічі на тиждень: щовівторка та щочетверга. На початку карантину на обіди збирались 20 людей, тепер же, більше 50 осіб. Забезпечення їдальні відбувається завдяки небайдужим людям, парафіяльним спільнотам та організаціям. Також, деякі добродії надають безпосередньо продукти для обідів, це консервації, закрутки та сезонні продукти”.

Додамо, благодійний фонд “Карітас” отримав грантову підтримку у конкурсі “Soup Kitchen”. Відтак для благодійної їдальні придбали нове приладдя та закупили продукти. Втім, аби годувати якомога більшу кількість людей, необхідне додаткове забезпечення. Відтак волонтери звертаються до небайдужих жителів краю по допомогу.

Софія Романська



