Президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які героїчно відбивають російську агресію.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня бережанця, бійця полку “Азов” НГУ капітана Арсена Дмитрика.

Відповідно до указу №343/2022 від 17 травня 2022р. за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майора Арсена Дмитрика нагороджено орденом “За мужність” ІІ ступеня як захисника українського Маріуполя!

Про це повідомляє Бережанська міська рада.