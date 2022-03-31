Військовослужбовці Збройних Сил України і територіальної оборони першого призову на посадах рядового складу отримують мінімум 13 тисяч гривень. На період дії воєнного стану їм додатково виплачують 30 тисяч гривень. А тим, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тисяч.

Про це розповів військовий комісар Тернопільського обласного Територіального центру комплектування і соціальної підтримки Ігор Гусєв.

– На даний час мінімальна зарплата у контрактника, який має звання рядового без вислуги становить з додатковими виплатами, які визначив Президент – 43 тисячі, – повідомив Ігор Гусєв. – Ті хто перебуває у місцях бойових дій на Сході і Півдні, додатково отримують 100 тисяч гривень. Тобто в місцях постійної дислокації, як у нас, контрактник отримує 43 тисячі, плюс надбавки залежно від звання і посади, у місцях бойових дій – 113 тисяч і вище, залежно від звання і посади.

Нагадаємо, що контрактникам Тернопільської громади з міського бюджету виплачується одноразова грошова допомога.

– Ще до початку війни ми анонсували, що ті хто підпише контракт з військовим комісаріатом на службу у батальйоні Тероборони будуть отримувати фінансову підтримку, – каже Сергій Надал, міський голова. – 30 березня виконавчий комітет прийняв рішення, відповідно до якого ті, хто підписав контракт з військовим комісаріатом на службу у Теробороні, і хто є жителем громади, отримає разову виплату у розмірі 20 тисяч гривень.

Для отримання допомоги необхідно подати документи у Тернопільський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Центр комплектації передає їх в управління соціальної політики Тернопільської міської ради для нарахування та виплати коштів заявнику.