16 липня піротехніками ДСНС вилучено та знищено два застарілі боєприпаси часів Другої світової війни.

15 липня у полі поблизу с. Переволока Бучацької територіальної громади Чортківського району району виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни (16 липня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено); в канаві біля лісу, поблизу с. Скоморохи Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району виявлено мінометну міну ММ-82 мм часів Другої світової війни (16 липня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено); поблизу церкви в с. Комарівка Монастириської територіальної громади Чортківського району виявлено артилерійський снаряд АС-88 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня о 15:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено три застарілі боєприпаси, виявлені 14 липня в полі поблизу с. Рибники Саранчуківської територіальної громади Тернопільського району. Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління в лісовому масиві поблизу м. Теребовля Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено, вилучено та знешкоджено один артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!