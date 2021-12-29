Поблизу Тернополя пасажирський автобус заїхав у кювет.

Про це повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін. Рятувальники розчистили шлях і доправили транспортний засіб на дорогу.

Через ожеледицю водій пасажирського автобуса YUTONG, не впоравшись з керуванням, допустив його виїзд у кювет. Це трапилося на з’їзді з Тернопільської об’їзної дороги в напрямку села Байківці.

«Рятувальники залучались до ліквідації наслідків надзвичайної події, що трапилась на з’їзді з Тернопільської об’їзної дороги в напрямку села Байківці: водій пасажирського автобуса YUTONG не впоравшись з керуванням допустив його виїзд у кювет. Співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, що прибули до місця події провели роботи по розчищенню шляху для автобуса від гілля дерев та за допомогою тягача УРАЛ-КТЛ доправили транспортний засіб на автодорогу».

Додамо, у Кременеці в снігові замети потрапила швидка допомога. Її визволяти приїхали рятувальники.