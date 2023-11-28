Тернопільські надзвичайники допомогли бригаді “швидкої” врятувати людину, котра потребувала екстреного медичного втручання.

27 листопада у Великій Березовиці фахівці групи рятувальних робіт допомогли бригаді екстреної медичної допомоги потрапити у квартиру, де перебувала жінка 1941 року народження. Вона потребувала негайної допомоги, однак самостійно не могла дістатись дверей, аби впустити медиків. Рятувальники відчинили вхідні двері та передали постраждалу фахівцям. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС жінку було врятовано.