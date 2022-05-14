Біля Тернополя водійка протаранила п’ять автомобілів: у її автівці було семеро дітей. ФОТО

Автопригода трапилася у суботу, 14 травня, близько 7.50 на автодорозі поблизу села Ступки Тернопільського району.

За попередніми даними, 31-річна мешканка Черкаської області, керуючи автомобілем Renault Megane, рухалася в напрямку міста Хмельницький, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з чотирма автівками: Skoda Fabia, Chevrolet Aveo, Hyundai Sonata та Audi Q5. Після цього водійка Renault Megane ще повернулася на свою смугу руху та врізалася у вантажівку.

У салоні автівки Renault Megane перебувало семеро малолітніх дітей. Внаслідок ДТП травми отримав хлопчик, його шпиталізували до лікарні.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події та встановлюють усі обставини автопригоди.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).