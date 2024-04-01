Біля Тернополя водій автомобіля збив юнака, після чого його переїхала інша автівка

Три автопригоди з потерпілими трапилося на дорогах Тернополя та області в останні дні березня.

29 березня неподалік села Лозова близько 20:15 водій автомобіля «Iveco 70C18” збив пішохода. 35-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

У ніч з 30 на 31 березня смертельну дорожньо-транспортну пригоду зареєстрували працівники поліції поблизу села Смиківці. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, потерпілий, 2000 року народження, переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Дорога не освітлювалася і як наслідок – його збив водій автомобіля “Hyundai Sonata”, а після цього автівка, яка їхала позаду – це “Opel Zafira”, переїхала хлопця.

Потерпілий загинув на місці пригоди ще до приїзду бригади швидкої. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу.

Аварія з потерпілими трапилася в Кременці близько 11:13. Водій мотоцикла “Viper”, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив транспорт та допустив зіткнення з автомобілем “Volvo”. У результаті удару сорокарічного мотоцикліста госпіталізували в анестезіологічне відділення.

У всіх учасників автопригод взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.