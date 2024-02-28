27 лютого на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу котеджного будинку в селі Байківці Тернопільського району.
До місця події направлено рятувальників. Вогнеборцям вдалося оперативно зупинити полум’я та локалізувати горіння на площі 4 м кв. в одній з кімнат. Невдовзі пожежа була ліквідована.
Під час гасіння врятовано котеджний будинок.
На місці працювали чотири одиниці техніки та 10 рятувальників.
Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.
Фото архівне.