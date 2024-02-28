27 лютого на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу котеджного будинку в селі Байківці Тернопільського району.

До місця події направлено рятувальників. Вогнеборцям вдалося оперативно зупинити полум’я та локалізувати горіння на площі 4 м кв. в одній з кімнат. Невдовзі пожежа була ліквідована.

Під час гасіння врятовано котеджний будинок.

На місці працювали чотири одиниці техніки та 10 рятувальників.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

Фото архівне.