Майже два десятки пожеж ліквідували вогнеборці упродовж вихідних на Тернопільщині. У більшості випадків горіла суха трава і сміття.

Одне з найбільших за площею займань виникло у Зарваниці. Там горіла суха трава на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га.

25-26 травня рятувальники ліквідували 19 пожеж, з них 15 в екосистемах

25 травня

О 11:04 в с. Улашківці Нагірянської ТГ Чортківського району виникла пожежа господарської будівлі.

О 14:02 в м. Тернопіль на території гідропарку “Сопільче” виникла пожежа сміття на відкритій території, площею 0,0002 га.

О 14:06 поблизу с. Давидківці Колиндянської ТГ Чортківського району виникла

пожежа на стихійному сміттєзвалищі площею 1 га.

О 15:54 в с. В. Загайці Великодедеркальської ТГ Кременецького району виникла

пожежа господарської будівлі.

О 17:00 поблизу с. Капустинці Нагірянської ТГ Чортківського району виникла

пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі, площею 0,03 га.

О 23:03 поблизу с. Дибще Козівської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі, площею 0,07 га.

26 травня

О 00:21 поблизу с. Геленки Козівської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі, площею 1 га.

О 06:17 в с. Довжанка Підгороднянської ТГ Тернопільського району виникла

господарської будівлі (гаража).

О 12:07 в м. Тернопіль на вул. Володимира Великого виникла пожежа окремо стоячого дерева та сухої трави на відкритій території на площі 0,0005 га.

О 13:34 в м. Чортків виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі

орієнтовно 0,01 га.

О 13:34 в с. Зарваниця Золотниківської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га.

О 14:09 в м. Тернопіль, вул. І. Франка виникла пожежа сміттєвого контейнера на

відкритій території.

О 14:19 в с. Горішня Слобідка Монастириської ТГ Чортківського району виникла

пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га.

О 14:41 в с. Людвище Шумської ТГ Кременецького району виникла пожежа

господарської будівлі.

О 15:28 в с. Улашківці Нагірнянської ТГ Чортківського району виникла пожежа

сухої трави та сміття на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

О 15:38 в с. Угринь Заводської ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої

трави та сміття на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

О 15:38 до рятувальників надійшла інформація про фіксацію викиду тепла на території сільськогосподарського угіддя поблизу с. Літятин Саранчуківської ТГ Тернопільського району. На місце події направили відповідального, який підтвердив факт пожежі сухої трави на площі орієнтовно 0,015 га. Це вже не вперше сучасні системи спостереження допомагають виявити пожежу та, відповідно, вчасно її ліквідувати.

О 16:38 в с. Новосілка Заліщицької ТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

О 21:12 в с. Зарваниця Золотниківської ТГ Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га.

Причина виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.