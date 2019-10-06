У Львівській області під час ДТП у селі Наконечне-1 Яворівського району, яке знаходиться на відстані близько 15 км від українсько-польського кордону, загинув 41-річний житель Тернопільської області.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 5 жовтня о 02:10 год. на автодорозі М-10 у с. Наконечне 1 водій автомобіля “Сітроен Берлінго”, 40-річний мешканець с. Наконечне 1, скоїв наїзд на 41-річного мешканця с. Василівка Кременецького району Тернопільської області, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події, передає Четверта студія.

Причини та обставини події встановлюються.