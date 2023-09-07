6 вересня вогнеборці Тернопільщини двічі залучались до гасіння пожеж на відкритій території.

Так, о 06:55 у Тернополі на вул. Микулинецькій виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі поблизу місцевого кладовища. Вогонь охопив 20 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

Того ж дня о 14:38 у селі Кровинка Теребовлянської територіальної громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

“Нагадаємо, що основними причинами таких пожеж є людський фактор – самовільне випалювання, необережне поводження з вогнем або викинутий недопалок. Рятувальники регулярно проводять роз’яснювальну роботу щодо запобігання пожеж в екосистемах та, на жаль, громадяни продовжують провокувати такі пожежі”, – зазначають у ДСНС.