Молодий чоловік поцупив сумку із камери схову, що розташована біля ковзанки на Театральному майдані.

Про це у ФБ повідомив начальник управління туризму міської ради Тарас Ковальчук.

“Вірю в силу фейсбука. Розшукується ось цей …., по попереднім даним гастрольор з Одеси. В 14:55 поцупив сумку з камери схову. Сумку найшли без цінних речей, поліцію викликали, все оформили, відео надали. Буду вдячний за інформацією.Будьте уважні, адже саме на свята активізуються шахраї.UPD може працювати в парі з дівчиною”, – написав він.

Злодія зафіксувала камера спостереження.