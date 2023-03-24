Учора патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Чумацькій водій автомобіля Skoda з’іхав в кювет і, можливо, кермувальнику потрібна допомога медиків.

Інспектори негайно прибули на місце події, переконалися, що ніхто не постраждав та встановили обставини аварії, повідомляють у патрульній поліції.

Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 2,66 проміле алкоголю в крові водія. Окрім того, чоловік не мав права керувати транспортним засобом.

Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Фото Тернополян і патрульної поліції