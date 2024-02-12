Захищаючи Україну від російських окупантів на фронті загинув воїн з села Настасів Василь Темірханов.

Про жахливу втрату повідомили на сторінці Великоберезовицької селищної ради.

Захисник України народився 10 червня 1997 року. Навчався у Настасівській школі, а згодом здобув фах електрозварювальника у Тернопільському центрі професійно-технічної освіти.

Життя мужнього воїна, старшого солдата, командира відділення протитанкових керованих ракет обірвалося 9 лютого 2024 року в результаті ворожого мінометного та артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.

У Василя Темірханова залишилися 3-річна донечка Поліна, дружина Василина, мати Ганна, батько Олексій, брати Віталій та Назар.

Траурний кортеж з полеглим Героєм Василем Темірхановим прибуде у рідний Настасів 12 лютого. Зустріч тіла загиблого захисника України відбудеться близько 12:00 години біля фігури Матері Божої.

“Просимо жителів громади вийти до дороги та віддати останню шану Герою, який у боротьбі за волю та незалежність України пожертвував власне життя”, – закликають у селищній раді.

Панахида відбудеться 12 лютого о 19:00 годині. Похорон розпочнеться 13 лютого об 11:00 годині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна памʼять Герою!